قصف إسرائيلي عنيف فجرا على الخيام.. هذه آخر المستجدات جنوبا

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لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات شبعا ومزارعها حيث استفاق الاهالي فجر اليوم السبت على تحليق متواصل للمسيّرات الاسرائيلية نوع "ام كا"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد وسع الجيش الإسرائيلي دائرة اعتداءاته ضد المنطقة مستهدفا أطراف راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا امتدادا حتى وادي شبعا وقد أدى القصف إلى تضرر عدد من منازل بلدة شبعا من الناحية الشمالية.وقصف العدو الإسرائيلي فجرا الحي الجنوبي لمدينة الخيام بقذائف فوسفورية.كما مشطت قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة التلال والمنحدرات المحيطة بتلال السماقة وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة.وواصل الطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية حتى فجر السبت فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا إلى منحدرات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي المشرف بدوره على البقاعين الشرقي والغربي.