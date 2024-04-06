Advertisement

لبنان

قصف إسرائيلي عنيف فجرا على الخيام.. هذه آخر المستجدات جنوبا

Lebanon 24
06-04-2024 | 01:06
A-
A+
Doc-P-1183882-638479878501736377.jpg
Doc-P-1183882-638479878501736377.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لا يزال التوتر الشديد يخيم على المنطقة الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان انطلاقا من محور سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري قضاء حاصبيا وحتى منطقة العرقوب ومزارع شبعا المحتلة وصولا حتى مرتفعات شبعا ومزارعها حيث استفاق الاهالي فجر اليوم السبت على تحليق متواصل للمسيّرات الاسرائيلية نوع "ام كا"، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وقد وسع الجيش الإسرائيلي دائرة اعتداءاته ضد المنطقة مستهدفا أطراف راشيا الفخار الفرديس وكفرشوبا امتدادا حتى وادي شبعا وقد أدى القصف إلى تضرر عدد من منازل بلدة شبعا من الناحية الشمالية.

وقصف العدو الإسرائيلي فجرا الحي الجنوبي لمدينة الخيام بقذائف فوسفورية.
كما مشطت قوات العدو الإسرائيلي بالأسلحة الرشاشة التلال والمنحدرات المحيطة بتلال السماقة وتلة الرادار داخل مزارع شبعا المحتلة.

وواصل الطيران التجسسي الاسرائيلي نوع ام كا طلعاته الاستكشافية حتى فجر السبت فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا وصولا إلى منحدرات جبل الشيخ الغربية المطلة على منطقة راشيا الوادي المشرف بدوره على البقاعين الشرقي والغربي.

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2024-04-06
03:53 | 2024-04-06
03:37 | 2024-04-06
03:35 | 2024-04-06
03:00 | 2024-04-06
02:36 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24