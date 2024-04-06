"فخامة رئاسية" على الطرقات والاوتوسترادات

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يتساءلُ العديدُ من المارة على الأوتوسترادات والطرق الرئيسية في لبنان عن معنى اللافتات العملاقة التي كتب عليها "فخامة رئاسية"، فالعديد ظنَّ بأن العنوان هو لأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية أو حملة دفع بإتجاه إجراء الإستحقاق الرئاسي من قبل إحدى جمعيات المجتمع المدني .مصدر إعلاني مطلع لفت إلى أنه قريباً سيتم الإعلان عن المعنى الحقيقي لهذه الحملة الإعلانية من خلال لوحات جديدة تظهر عليها سيارة فخمة جداً تتوفر فيها كل مواصفات الفخامة والراحة والرفاهية والتكنولوجيا، من هنا أتت التسمية " فخامة رئاسية ".المصدر لفت الى أن بلد المنشأ هو الصين.