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لبنان

"لطشات" نصرالله للحلفاء...

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2024 | 01:30
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لم يفوّت الامين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله فرصة خطابه امس، الا ووجه اكثر من لطشة لحلفائه الذين يعترضون على انخراط حزبه في المعركة الى جانب المقاومة الفلسطينية، وذلك بعد اشهر من بدء الاحداث.
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وبحسب مصادر مطلعة فإن الامين العام لـ"حزب الله" غمز من قناة رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل عندما توجّه للحلفاء وقال لهم "لا تخطؤا الحسابات فمحور المقاومة متجه نحو انتصار حاسم".
كما ان نصرالله غمز ايضا من قناة حليفه رئيس تيار التوحيد وئام وهاب عندما طلب من "البعض" ان يسألوا الاسرائيلي عن تأثيرات جبهة الجنوب واهميتها، على اعتبار ان وهاب كان قد شكك بنتائج انخراط الحزب في المعركة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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