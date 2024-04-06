هل تتوتّر علاقة باسيل ببرّي مُجدّداً؟

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توقّع مرجع سياسيّ، أنّ تتوتّر العلاقة من جديد بين رئيس مجلس النواب نبيه برّي، ورئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل، بعد إدّعاء القاضي فادي عقيقي المُقرّب من رئيس حركة "أمل"، على مدير عامّ أمن الدولة اللواء طوني صليبا، في قضيّة تهريب داني الرشيد إلى سوريا.وأشار المرجع السياسيّ إلى أنّه إذا فشلت الإتّصالات السياسيّة بلملمة ملف صليبا، فإنّ علاقة باسيل ستعود إلى "الصفر" مع برّي، وخصوصاً وأنّ هناك العديد من الملفات القضائيّة العالقة بينهما، والتي لم تصّل إلى خواتيمها.