في القبة.. نجل قيادي حزبي يتعرّض لإطلاق نار

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أقدم مجهولون فجر اليوم السبت على اطلاق النار باتجاه المدعو "و.ط" لدى خروجه من منزله في منطقة القبة حي الشعراني من دون اصابته وفروا بعدها الى جهة مجهولة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وذكرت معلومات ان الشاب المستهدف هو نجل قيادي في أحد الأحزاب. فيما اسباب اطلاق النار لا تزال غامضة.