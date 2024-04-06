"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر

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أشارت صفحة "الأرصاد الجوية في لبنان" عبر فيسبوك إلى ان منخفضا جويا سوف يؤثر على لبنان حيث ستكون أجواء عيد الفطر باردة وممطرة وستنخفض درجات الحرارة حتى يوم الخميس 11 نيسان.وسيبدأ المنخفض الجوي غدا الاحد 7 نيسان وسيكون الطقس غير مستقر مع أمطار غزيرة أحياناً يرافقها عواصف رعدية ورياح قوية أحياناً تصل سرعتها إلى 65 كلم في الساعة مع احتمال تشكل سيول يوم الثلاثاء والاربعاء 9 و10 نيسان.وبحسب الصفحة، الفترة الأقوى في المنخفض من حيث البرودة وتساقط الأمطار مع تساقط غزير لحبات البرد ستكون ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء.