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لبنان

بقذائف مدفعية.. هذا ما استهدفه "الحزب" فجراً

Lebanon 24
06-04-2024 | 02:36
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أعلن "حزب الله" في بيان ان ‌‏‌‌‌‌‌‏عناصره استهدفوا عند الساعة 02:00 من فجر اليوم السبت 06-04-‌‏2024 تجمعًا لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.‏
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