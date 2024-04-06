بقذائف مدفعية.. هذا ما استهدفه "الحزب" فجراً

أعلن "حزب الله" في بيان ان ‌‏‌‌‌‌‌‏عناصره استهدفوا عند الساعة 02:00 من فجر اليوم السبت 06-04-‌‏2024 تجمعًا لجنود ‌‏العدو الإسرائيلي في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية.‏

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