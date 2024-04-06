تحت جسر المدفون.. حادثة غريبة صباح اليوم

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تعرض عدد من السيارات المركونة تحت جسر المدفون للتكسير وتحطيم الزجاج والرجم بالحجارة والتخريب.وفي التفاصيل أن هناك موظفين من أبناء منطقة البترون يركنون سياراتهم الخاصة تحت الجسر للتوجه إلى مراكز عملهم بالباصات، ولكن عند عودتهم عصر أمس فوجئوا بتعرضها كلها لعمل تخريبي.وناشد أصحاب السيارات الأجهزة المختصة التحرك لكشف هوية الفاعلين.