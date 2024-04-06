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لبنان

جولة لوزير الشؤون الاجتماعية في جزين وعين مجدلين

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:37
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قام وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بجولة تفقدية في مدينة جزين وعين مجدلين، وزار عددا من ذوي الحاجات الخاصة.

وعقد اجتماعا مع جمعية "إيمان ونور" في صالون كنيسة مار مارون جزين.
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هكتور الحجار

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