جولة لوزير الشؤون الاجتماعية في جزين وعين مجدلين

قام وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار بجولة تفقدية في مدينة جزين وعين مجدلين، وزار عددا من ذوي الحاجات الخاصة.



وعقد اجتماعا مع جمعية "إيمان ونور" في صالون كنيسة مار مارون جزين.

Advertisement