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لبنان

من لبنان؟ هذه نقطة إنطلاق "ضربة إيران" ضد إسرائيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2024 | 05:15
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ازدادت مؤخراً التساؤلات حول المكان الذي سيبدأ منه الرّد الإيراني على إسرائيل إثر الغارة التي نفذتها الأخيرة ضد القنصلية الإيرانية في دمشق يوم الإثنين الماضي.
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ويوم أمس، قيل إن الهجوم الذي ستشنه طهران قد يطال منشأة ديبلوماسية إسرائيلية، فيما سيكونُ أيضاً عبر سرب من الطائرات المسيرة وصواريخ "كروز".
 
وفي إطار التوقعات لمكان إنطلاق عملية الرّد، قالت مصادر معينة بالشؤون العسكرية أنّ إيران قد لا تُغامر هذه المرة بجعل لبنان منصة لهذا الرد، على اعتبار أنّ الحاجة لـ"حزب الله" ضرورية جداً، وقالت: "في حال بادرت إيران وجعلت حزب الله هو منصة الرد، عندها سترى إسرائيل إنّ الأخير هو من بادر إلى فتح جبهة الحرب، وبالتالي ستبدأ الحرب ضدّه في لبنان، وقد يؤدي ذلك إلى تبدلات كبيرة في حال كانت المعركة عنيفة".
 
ورجّحت المصادر أن يكون مصدر الرّد هو جبهات مختلفة في وقتٍ متزامن لاسيما من اليمن، على أن تكونَ سوريا محورية فيه، على اعتبار أن العملية التي يتم الإنتقام منها حصلت على أرضٍ سورية.
 
وبحسب المصادر، فإن "تهميش سوريا" عن الرد أمرٌ غير وارد لدى الإيرانيين، لكن ذلك لا يعني أيضاً "تهميش حزب الله" عن الرصد والمتابعة المهمة للعملية، وأضافت: "قد يقوم الحزب بدور إستخباراتي مُحدد يساهم في إنجاز الرد، وهذا الأمر ستتعاون عليه كافة أطراف محور المقاومة، والصورة وراء ذلك جاءت يوم الأربعاء الماضي حينما تمّ إحياء يوم القدس العالمي بخطابات جمعت كافة قادة المحور بعد الضربة الإسرائيلية".
 
وختمت: "نقطة إنطلاق الرد ليست هي المهمة بقدر قوته وتأثيره والمكان الذي سيطالهُ، وبعدها سيكون التقييم لحجم الضربة ومعرفة ما إذا كانت إيران تريد فعلاً المغامرة بحربٍ ضد إسرائيل وأميركا أيضاً".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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