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لبنان

حالياً.. ماذا يجري داخل قوى الأمن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2024 | 05:30
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بعد إعلان المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي مؤخراً فتح باب التطويع لدورة جديدة إستكمالاً لدورة العام 2018 - 2019 التي طُلِب من المتقدمين إليها إبراز طلباتهم مُجدداً، عُلِم أنّ عدداً من الشبان والشابات بدأ يبادر لتقديم في المخافر للإنتساب إلى قوى الأمن وذلك بغية إجراء إمتحانات جديدة.
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وتقول المعلومات إنّ مؤسسة قوى الأمن تتلقى الطلبات تباعاً كما أنها تقوم بدراستها وفق الأصول، مشيرة إلى أنّ العدد المطلوب لإتمام الدورة بحاجة للإكتمال على قاعدة أساسية وهي تأمين المُناصفة بين كل الطوائف.
وتشير المصادر إلى أنّه فور إنتهاء دعوة المواطنين للتقدم بطلبات التطويع، فإن الإعلان عن النتائج قد لا يتأخر كثيراً، وذلك من أجل ضمانِ الدورة والمتقدمين إليها من جهة، وتعزيز عديد قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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