بالفيديو والصور.. إسرائيل تقصف أرنون في جنوب لبنان ولا إصابات

نفذ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارة جوية إستهدفت محيط قلعة الشقيف في بلدة أرنون - جنوب لبنان.

وتقول المعلومات إن الغارة استهدفت منزلاً غير مأهول بالسكان، مشيرة إلى أنّ القصف لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، لكنه أسفر عن حصول أضرار في إستراحة القلعة المحاذية لمكان الإستهداف.

وهذه هي المرّة الثالثة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة أرنون منذ بدء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل قبل نحو 6 أشهر.

وكانت الغارة الأولى استهدفت محيط مزرعة للدواجن والأبقار في المنطقة، وقد أدت إلى إستشهاد عاملٍ من التابعية السورية.

أما الغارة الثانية فكانت قبل 3 أشهر، وقد نفذتها طائرة مُسيرة استهدفت منزلاً على الطريق بين أرنون ويحمر.