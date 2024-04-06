Advertisement

لبنان

بالفيديو والصور.. إسرائيل تقصف أرنون في جنوب لبنان ولا إصابات

Lebanon 24
06-04-2024 | 03:53
A-
A+
Doc-P-1183932-638479990579440907.jpg
Doc-P-1183932-638479990579440907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نفذ العدو الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، غارة جوية إستهدفت محيط قلعة الشقيف في بلدة أرنون - جنوب لبنان.
 
وتقول المعلومات إن الغارة استهدفت منزلاً غير مأهول بالسكان، مشيرة إلى أنّ القصف لم يؤدّ إلى وقوع إصابات، لكنه أسفر عن حصول أضرار في إستراحة القلعة المحاذية لمكان الإستهداف.
وهذه هي المرّة الثالثة التي يستهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة أرنون منذ بدء الحرب بين "حزب الله" وإسرائيل قبل نحو 6 أشهر.
وكانت الغارة الأولى استهدفت محيط مزرعة للدواجن والأبقار في المنطقة، وقد أدت إلى إستشهاد عاملٍ من التابعية السورية.
أما الغارة الثانية فكانت قبل 3 أشهر، وقد نفذتها طائرة مُسيرة استهدفت منزلاً على الطريق بين أرنون ويحمر.
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:08 | 2024-04-06
06:07 | 2024-04-06
05:59 | 2024-04-06
05:56 | 2024-04-06
05:55 | 2024-04-06
05:51 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24