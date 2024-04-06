"حزب الله" يضربها.. منطقة إسرائيلية تختنق وتفقد الملايين!

نشر موقع "واللا" الإسرائيليّ تقريراً جديداً كشف فيه عن "أزمة مالية معقدة" تعاني منها مستوطنة إسرائيلية رئيسية قرب حدود لبنان، وذلك بسبب الحرب ضد "حزب الله".

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ولفت التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" إلى أن المعارك القائمة بين الحزب والجيش الإسرائيلي، أدت إلى إنتكاسة مالية تواجهها المستوطنة، وذلك بسبب إنخفاض إيراداتها.



وذكر التقرير أنّ مستوطنة شلومي التي تعرضت لضرباتٍ صاروخية من "حزب الله"، تواجه "مشكلة سيولة نقدية خطيرة"، الأمر الذي يُهدد إستقرارها، كاشفاً أنه وسط الحرب ضدّ "حزب الله"، انخفضت إيرادات مجلس المستوطنة بنسبة 80% وذلك بسبب قيام الحكومة بإعفاء السكان الذين تمّ إجلاؤهم من منازلهم من الضرائب العقارية، ما أدّى إلى إنخفاض الإيرادات بمقدار 4.5 مليون شيكل (نحو مليون و 200 ألف دولار).



وتحدّث التقرير أيضاً عن إنخفاضٍ حاد لتحصيل الضرائب العقارية للصناعة والتجارة في المستوطنة، والتي تبلغ ضعف الضريبة العقارية لكل ساكن، مشيراً إلى أن الجباية انخفضت من 96% إلى 50% ما تسبب بأضرار أخرى بقيمة 5.5 مليون شيكل (حوالى مليون و465 ألف دولار).



ويلفت "واللا" إلى أنه سبقَ أن قامت إسرائيل بتعويض السلطات المحلية عن الإعفاء الذي منحتهُ للمستوطنين على ضريبة الأملاك وذلك للأشهر الممتدة من تشرين الأول وحتى كانون الأول 2023.



ووفقاً للموقع، فإنه الفترة الممتدة من كانون الثاني ولغاية نيسان الحالي، فإن تلك السلطات لم تحصل على التعويضات المستحقة لها، الأمر الذي يزيد من عُمق الفجوة.



ويقول غابي نعمان، رئيس مجلس شلومي: "مع انعدام الدخل، والنفقات الثابتة والنفقات الكبيرة لرعاية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم والمنتشرين في كل أنحاء البلاد، وصلنا إلى وضع لا أملك فيه المال لأدفع الرواتب بشكل كامل".

وتابع: "حتى مركزنا المجتمعي، الذي من المفترض أن يحصل على تعويض من الدولة، لم يتلق المال بعد، واضطررت إلى تحويل 1.4 مليون دولار لأدفع لهم".



يلفت نعمان إلى أنهُ اضطر إلى اقتراض المال من أجل الاستمرار في العيش: "حالياً، نعاني من عجز إجمالي قدره 12 مليون شيكل. ولأنني توقعت المشكلة، طلبت بالفعل في الشهر الماضي الإذن بأخذ قرض بقيمة 2.5 مليون شيكل. لقد وصلت إلى وضع اضطررت فيه إلى اقتراض المال للإستمرار".