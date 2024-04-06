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لبنان

كانت مخبأة بطريقة احترافية.. احباط عملية تهريب اكثر من 25 كلغ من باز الكوكايين

Lebanon 24
06-04-2024 | 04:52
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة شبكات تهريب المخدرات وتوقيف أفرادها، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة بتكثيف جهودها الاستعلامية لكشف عمليات تهريب المخدرات من والى الاراضي اللبنانية، وتحديد هويّة جميع المتورّطين بها وتوقيفهم.
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بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت شعبة المعلومات الى معطيات مؤكّدة حول قيام إحدى الشبكات الدولية بتهريب كمية كبيرة من الكوكايين من دولة الإكوادور الى لبنان، عبر إخفائها في داخل شحنة من الموز.
وبنتيجة المتابعة، تمكنت الشعبة من تحديد مكان تواجد الحاوية لدى وصولها الى مرفأ بيروت، حيث عملت إحدى الدوريات على ضبطها. بتفتيشها تفتيشًا دقيقًا، تم ضبط /25،6/ كلغ من مادة باز الكوكايين تقدر قيمتها بملايين الدولارات، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل الهيكل المعدني للحاوية.
أجري المقتضى القانوني بالشحنة المضبوطة، ولا يزال العمل مستمرًّا لتوقيف أفراد شبكة التهريب، والمتورطين جميعًا بالعملية المذكورة.
 
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