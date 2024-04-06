هل سيُطلق نصرالله كافة "صواريخ حزب الله"؟ تقرير إسرائيليّ يكشف

ذكرت القناة الـ14 الإسرائيلية، أن إسرائيل رصدت في الأيام الأخيرة محاولات إيرانية للترويج بأنه سيكون هناك رد كبير على الهجوم الذي وقع في العاصمة السورية دمشق، حيث استهدفت إسرائيل ضباط كبار في الحرس الثوري الإيراني في نفس مبنى القنصلية الإيرانية هناك، وعلى رأسهم محمد رضا زاهدي قائد فيلق القدس الإيراني، وهو أكبر عضو في الحرس الثوري خارج طهران.

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وأضافت القناة تحت عنوان "العيون نحو الشمال.. تهديدات إيرانية وذعر في إسرائيل"، أن التصريحات التي صدرت من القادة الإيرانيين تشير إلى أن هناك تهديداً حقيقياً بالفعل، مشيرة إلى قول المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي إن "الفشل الإسرائيلي في قطاع غزة سيستمر بالتأكيد، وكذلك هذه الجهود اليائسة مثل ما فعلوه في سوريا، بالطبع سيتلقون صفعة على هذا العمل".



تأهب الجيش الإسرائيلي وأضافت القناة تحت عنوان "العيون نحو الشمال.. تهديدات إيرانية وذعر في إسرائيل"، أن التصريحات التي صدرت من القادة الإيرانيين تشير إلى أن هناك تهديداً حقيقياً بالفعل، مشيرة إلى قول المرشد الأعلى في إيران السيد علي خامنئي إن "الفشل الإسرائيلي في قطاع غزة سيستمر بالتأكيد، وكذلك هذه الجهود اليائسة مثل ما فعلوه في سوريا، بالطبع سيتلقون صفعة على هذا العمل".



ولفتت إلى أنه كجزء من الاستعدادات الإسرائيلية، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب، وقام بتعزيز قوات بالاحتياط وتجنيد أفراد في الدفاع الجوي، بالإضافة إلى حظر التجول في عدة وحدات قتالية، مضيفة: "بمعنى آخر، تستعد إسرائيل لرد من شأنه أن يؤدي إلى الحرب التي تم الحديث عنها منذ قرار أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله بشل الشمال".



وأشارت القناة إلى تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، الذي قال مؤخراً: "أفضّل القيام بذلك بشكل دبلوماسي إن أمكن، لكن إذا لم يحصل فسنفعل ذلك بوسائل أخرى، أفضّل عدم مشاركة تفاصيل العمليات أو جدول زمني مع أعدائنا"، ونقلت عن قائد كبير في الجيش الإسرائيلي قوله: "لقد أخبرتكم أكثر من مرة، ليس من المؤكد أن الأسوأ قد صار وراءنا، ونحن أمام أيام معقدة".



وتابعت القناة: "في الواقع، نحن أمام أيام معقدة، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد تعليمات خاصة من قيادة الجبهة الداخلية على الرغم من تلقي الكثير من الرسائل على واتساب وتلغرام مثل (احزم حقائبك وألحق بأعمامك إلى وسط البلاد)"، ونصحت بضرورة أن يظل الجميع يقظاً لتعليمات الجيش الإسرائيلي.



سيناريوهات الحرب





وخلال خطابه يوم أمس بمناسبة "يوم القدس العالمي"، قال نصرالله إن المقاومة في لبنان لا تخشى الحرب وهي على أتم الإستعداد لأي مواجهة، قائلاً إنّ الحزب لم يُخرِج بعد "السلاح الأساسي" خلال معركته مع العدو الإسرائيلي منذ 8 تشرين الأول الماضي.

من جهتها، ذكرت الصحيفة أن سيناريوهات الحرب في الجبهة الشمالية كثيرة ومن بينها إطلاق آلاف الصواريخ باتجاه إسرائيل، لافتة إلى أن امتلاك نصرالله للقدرات لا يعني أنه سيستخدمها كلها غداً، ولكن لدى الجيش الإسرائيلي قدرات أيضاً، ولديه مجموعة واسعة من الأهداف.



واستطردت: "هم يعرفون بالضبط ما نحن قادرون عليه ولن يتعجلوا في إطلاق آلاف الصواريخ".