سلام غادر الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات البنك الدولي

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غادر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام الى واشنطن للمشاركة في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي في المقر الرئيسي للبنك في واشنطن، وستتخلّلها سلسلة لقاءات مع الادارة الأميركية بما فيها وزارة الخارجية، وزارة الخزينة، وزارة التجارة، وزارة العدل وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي.وسيكون بحث في برنامج عمل البنك الدولي في لبنان بشكل عام وتحديداً ملفات الأمن الغذائي والاجتماعي وبرنامج الطاقة. وسيتمّ التطرّق خلال الاجتماعات التي ستعقد الى دعم المشروع الطارىء لشبكة الأمان الاجتماعي في لبنان ومشروع التحوّل الزراعي والغذائي الأخضر (GATE) الذي وافق البنك الدولي عليهما العام الماضي.ويتوقّع سلام أن تكون نتيجة اللقاء إيجابية، إذ سيعرض لتداعيات الدعم الذي يقدّمه المجتمع الدولي عموماً والبنك الدولي خصوصاً الى لبنان، في التخفيف من حدّة الفقر المستشري ودعم الأسر الأكثر حاجة عبر برنامج شبكة الأمان الاجتماعي.