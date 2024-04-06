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لبنان

"تقدير كبير".. وزير الإعلام كرّم ممثلين

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:08
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كرم وزير الإعلام زياد المكاري في مكتبه في الوزارة مجموعة جديدة من النجوم الذين صنعوا مجد تلفزيون لبنان .

واستقبل بداية الممثلة وفاء طربيه برفقة ابنها الزميل وليد الراعي ومنحها درع تلفزيون لبنان وعليها: أيقونة الامومة لا تعتزل ولا تتقاعد. الى الوفاء لتلفزيون لبنان من وفاء طربيه .تقديرنا الكبير.
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ثم استقبل الممثل سمير شمص ومنحه درعاً كتب عليها: في ثمانين سنة من عمره وفي ستين سنة من احترافه، قدم سبعين مسلسلاً أغنوا شاشة الوطن. الى الممثل القدير سمير شمص .

كذلك قدم درعا للممثلة الفيرا يونس وعليها: والدها تلفزيون لبنان ووالدتها الاذاعة اللبنانية. كل التقدير للممثلة المخضرمة ألفيرا يونس. وزير الاعلام زياد المكاري.

ثم اتصل بالممثلة جمانة شرف الدين للاطمئنان الى والدها النجم السينمائي فؤاد شرف الدين.

بدورهم شكر النجوم المخضرمون لوزير الإعلام "مبادرته الأصيلة بلفتة وفاء لمن سار على درب الوفاء".

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