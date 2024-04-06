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لبنان

في جزين.. إنفجار قنبلة عنقودية براعي ماشية

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بانفجار قنبلة عنقودية براعي ماشية من الجنسية السورية في منطقة جزين، تم نقله بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى جزين الحكومي.
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