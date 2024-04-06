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لبنان

"جمعية الأرض": حان الوقت لاعتماد الإدارة المستدامة لنفاياتنا

Lebanon 24
06-04-2024 | 07:29
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رأت "جمعية الأرض" - لبنان، في بيان أن "مكب نفايات قضاء زغرتا في بشنين في نهر قاديشا، حل عشوائي مستمر منذ خمس سنوات، هذا المكب العشوائي وغير القانوني، يهدد صحة أهالي المنطقة، إذ يلوث الهواء التربة والمياه، كما يخل بالتوازن الإيكولوجي لنهر قاديشا - أبو علي الحساس بيئياً، وصولاً إلى تلويث البحر الأبيض المتوسط عبر مصب النهر في طرابلس".
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وسألت المسؤولين المعنيين: "إلى متى سيبقى اللجوء إلى الحلول العشوائية وغير المستدامة في معالجة نفايات المنطقة؟ حان الوقت لاعتماد الإدارة المستدامة لنفاياتنا التي تساهم في الاقتصاد الدائري".
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