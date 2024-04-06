Advertisement

لبنان

عملية جديدة لـ"حزب الله"... هكذا ردّ على استهداف مرجعيون

Lebanon 24
06-04-2024 | 08:00
A-
A+
Doc-P-1183985-638480126174924954.jpg
Doc-P-1183985-638480126174924954.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم، أنه استهدف موقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود العدو، رداً على العدوان الاسرائيلي على مرجعيون.


وجاء في بيان "الحزب": دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدا في بلدة مرجعيون، استهدفنا عند الساعة 12:40 من ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود العدو بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان ‌‏وحققت إصابات ‏مباشرة".‏
Advertisement
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2024-04-06
12:08 | 2024-04-06
12:06 | 2024-04-06
12:00 | 2024-04-06
11:55 | 2024-04-06
11:48 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24