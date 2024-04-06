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أعلن "حزب الله"، في بيان اليوم، أنه استهدف موقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود العدو، رداً على العدوان الاسرائيلي على مرجعيون.وجاء في بيان "الحزب": دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديدا في بلدة مرجعيون، استهدفنا عند الساعة 12:40 من ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 موقع ‏جل ‏العلام وانتشاراً لجنود العدو بين الموقع ومستعمرة شلومي بصواريخ بركان ‌‏وحققت إصابات ‏مباشرة".‏