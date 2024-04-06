Advertisement

لبنان

اليوم.. إليكم ما جرى في محيط سرايا طرابلس

Lebanon 24
06-04-2024 | 08:28
A-
A+
Doc-P-1183988-638480142760581269.jpg
Doc-P-1183988-638480142760581269.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا على اطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ع"، 50 عاماً، في محيط سرايا طرابلس، مما ادى الى اصابته بطلق ناري.


نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى المظلوم للعلاج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": عدد من العسكريين المتقاعدين قطعوا الطريق امام سرايا طرابلس باتجاه واحد للمطالبة بحقوقهم
lebanon 24
06/04/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ إسرائيليّ يطال جبل العلام في محيط بلدة علما الشعب - جنوب لبنان (الوطنية للإعلام)
lebanon 24
06/04/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: نطالب بتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وذلك لإنقاذ أهالينا في الجنوب من العذابات والموت والدمار وكي نخلّص الجنوب ولبنان كله من "الأعظم" بعد
lebanon 24
06/04/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: ثمة مجموعة في بلادنا تصادر قرار جميع اللبنانيين رغما عنهم إلا أن علينا الاستمرار في النضال كي يعود قرار اللبنانيين للبنانيين من خلال دولتهم الشرعية
lebanon 24
06/04/2024 19:22:48 Lebanon 24 Lebanon 24

سرايا طرابلس

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2024-04-06
12:08 | 2024-04-06
12:06 | 2024-04-06
12:00 | 2024-04-06
11:55 | 2024-04-06
11:48 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24