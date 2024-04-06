اليوم.. إليكم ما جرى في محيط سرايا طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن مجهولين أقدموا على اطلاق النار بإتجاه المدعو "م.ع"، 50 عاماً، في محيط سرايا طرابلس، مما ادى الى اصابته بطلق ناري.





نقل الجريح بواسطة الصليب الاحمر الى مستشفى المظلوم للعلاج.

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