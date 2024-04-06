19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
20
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أحد أخطر المطلوبين... "أبو عكر" في قبضة أمن الدولة
Lebanon 24
06-04-2024
|
08:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه"بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب بـ "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.
Advertisement
بعد توقيفه، تبيّن أنّ بحقّه أكثر من 47 مذكّرة توقيف، وخلاصة حكم بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، والتجارة بالأسلحة، ومحاولات قتل وإطلاق نار، وقد بوشر التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
Lebanon 24
بالفيديو.. شاهدوا ماذا جرى قرب المدينة الرياضية في بيروت!
13:57 | 2024-04-05
05/04/2024 01:57:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
02:15 | 2024-04-06
06/04/2024 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
02:08 | 2024-04-06
06/04/2024 02:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
01:45 | 2024-04-06
06/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
Lebanon 24
أمرٌ يخص الدولار فاجأ المواطنين.. ماذا حصل؟
14:31 | 2024-04-05
05/04/2024 02:31:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:15 | 2024-04-06
عن "راجمات الصواريخ".. هكذا تحدّث مسؤول كبير في "حزب الله"
12:08 | 2024-04-06
توقيف 17 مواطناً في مناطق مختلفة.. وبيان للجيش يكشف السبب
12:06 | 2024-04-06
الفوعاني ممثلاً بري في تشييع الموسوي: إسرائيل لا تفهم إلا بلغة المقاومة
12:00 | 2024-04-06
"حزب الله" يضربها.. منطقة إسرائيلية تختنق وتفقد الملايين!
11:55 | 2024-04-06
جعجع: لن نسمح بفرض رئيس للجمهورية علينا و "عَ بعبدا ما بيفوتوا"
11:48 | 2024-04-06
بـ"طائرة إنقضاضيّة".. "حزب الله" يقصف منظومة "تشويش" إسرائيليّة!
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 19:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 19:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 19:23:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24