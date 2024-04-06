Advertisement

لبنان

أحد أخطر المطلوبين... "أبو عكر" في قبضة أمن الدولة

Lebanon 24
06-04-2024 | 08:42
A-
A+
Doc-P-1183992-638480153827546568.jpg
Doc-P-1183992-638480153827546568.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في بيان انه"بعد عمليّات رصدٍ ومتابعة، تمكّنت دوريّة من شعبة الخدمة والمعلومات في المديريّة العامّة لأمن الدّولة، وبعد كمين مُحكم، من توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء والملقب بـ "أبو عكر"، على تخوم مخيّم صبرا وشاتيلا.
Advertisement

بعد توقيفه، تبيّن أنّ بحقّه أكثر من 47 مذكّرة توقيف، وخلاصة حكم بجرائم تجارة المخدرات وترويجها، والتجارة بالأسلحة، ومحاولات قتل وإطلاق نار، وقد بوشر التحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختصّ".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:15 | 2024-04-06
12:08 | 2024-04-06
12:06 | 2024-04-06
12:00 | 2024-04-06
11:55 | 2024-04-06
11:48 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24