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لبنان

البزري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

Lebanon 24
06-04-2024 | 09:15
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أعلن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، اعتذاره عن عدم  تقبّل التهاني بعيد الفطر، راجياً الله "أن تكون الأعياد المقبلة مفعمة بالنصر والعزة والفرح".

 وقال: "عيدٌ مضرّجٌ بدماء شهداء فلسطين وجنوب لبنان ليس بعيد، وعيدٌ يقوم خلاله الصهاينة القتلة بوأد الفرح والسعادة في عيون أطفال فلسطين ليس بعيد". 
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