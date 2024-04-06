البزري يعتذر عن عدم تقبل التهاني بعيد الفطر

أعلن النائب الدكتور عبد الرحمن البزري في بيان، اعتذاره عن عدم تقبّل التهاني بعيد الفطر، راجياً الله "أن تكون الأعياد المقبلة مفعمة بالنصر والعزة والفرح".



وقال: "عيدٌ مضرّجٌ بدماء شهداء فلسطين وجنوب لبنان ليس بعيد، وعيدٌ يقوم خلاله الصهاينة القتلة بوأد الفرح والسعادة في عيون أطفال فلسطين ليس بعيد".

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