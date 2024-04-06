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لبنان

"جمعية الضرائب اللبنانية" أقامت إفطارها السنوي برعاية ميقاتي

Lebanon 24
06-04-2024 | 09:26
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أقامت "جمعية الضرائب اللبنانية" إفطارها السنوي برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ممثلاً بوزير الصحة الدكتور فراس أبيض، في فندق فينيسيا، بحضور شخصيات وفاعليات.

ومنحت دروع تكريمية وأوسمة الى كل من، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير "التميزِ الاقتصادي" من الدرجة الأولى، النقيب وائل أبو شقرا "العقولِ المبدعة" من الدرجة الأولى والدكتور داوود صبح "التميزِ العلمي" من الدرجة الأولى.
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كما تم تقديم درع شكر وتقدير لراعي الإفطار الرئيس ميقاتي ممثلاً بوزير الصحة.

وبعد تسلمه درع التقدير ألقى شقير كلمة شكر فيها مكمل وجمعية الضرائب على التكريم، مؤكداً "المضي قدماً في العمل وبذل اقصى الجهود خدمة للقضايا الوطنية وللإقتصاد الوطني لا سيما القطاع الخاص اللبناني الذي هو محط افتخارنا واعتزازنا".

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