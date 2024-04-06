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لبنان

في شبعا... إصابة منزل بصاروخ مسيرة إسرائيلية

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:21
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أصاب صاروخ مسيرة إسرائيلية على بلدة شبعا أحد منازل البلدة.

ولا معلومات حتى الساعة عن وقوع إصابات إثر الإستهداف.
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شبعا

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