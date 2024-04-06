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لبنان

بالأسلحة الصاروخية.. "الحزب" يستهدف هذين الموقعين الاسرائيليين

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:24
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أعلن "حزب الله" في بيان عصر اليوم، استهداف مربض الزاعورة، رداً على العدوان الاسرائيلي على بلدة ارنون.


وجاء في بيان "الحزب": "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والبلدات الجنوبية وتحديداً في بلدة أرنون، إستهدفنا عند الساعة 4:15 من بعد ظهر يوم السبت 06-04-‌‏2024 مربض الزاعورة ‏براجمةِ صواريخ كاتيوشا".
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كذلك، قال في بيان آخر أنه استهدف عند الساعة 5:05 من بعد ظهر اليوم، ثكنة ‏زبدين في مزارعِ شبعا المُحتلة بالأسلحة الصاروخية، مؤكداً أنه حقق إصابةً مباشرة.‏
 
 
 

 
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