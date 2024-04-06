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لبنان

شيخ العقل والنائب جنبلاط قدما التعازي بالنائب السعد

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:27
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زار شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد كبير روحي وشعبي من الجبل، بلدة عين تريز، لتقديم واجب التعازي بعضو اللقاء وجبهة "النضال الوطني" النائب السابق فؤاد السعد.
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والقى الشيخ أبي المنى كلمة بالمناسبة، نوّه خلالها بالنائب السابق السعد ومسيرته الوطنية والانسانية، قائلا: "عرفنا فؤاد بك السَّعد سليلَ بيتٍ عريق ونهجٍ وطنيٍّ أصيل، وقد تربَّى في رحاب قريةٍ جبليةٍ هادئة مطمئنّة، وفي ظلِّ سنديانةٍ عتيقة راسخة في قِدَمِها ومعناها. حمل معه الأصالةَ الجبلية والقيمَ اللبنانية، وتعلّم من السنديانة معنى الثبات والتجذّر في الأرض، ومن طبيعة الجبل المتنوِّعة الجميلة جمالَ التنوُّع والعيش معاً، فكان بحقٍّ رجلَ الرزانة والحكمة والهدوء والثبات". 

وختم شيخ العقل: "لروحه نسأل الراحة والرحمة ولذويه ومحبِّيه ولكم جميعاً طيبَ البقاء والسلامة".
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