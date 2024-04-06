الحواط استقبل السفيرة الأميركية: لضرورة اعتماد الحياد الإيجابي

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استقبل النائب زياد الحواط، في مكتبه في جبيل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتم التداول في الأوضاع العامة.وأكد الحواط أن "مدينة جبيل هي مثال للتنوع الحضاري والعيش المشترك، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان فهي تتحضر لإطلاق موسمها السياحي مع بداية موسم الصيف".ولفت إلى أن جبيل "يمكنها أن تكون مثالاً يحتذى به لتطبيق اللامركزية الموسعة، فالنهضة السياسية والاقتصادية التي شهدتها كانت نتيجة عدم حصرية القرار والتكامل والتجانس بين فريق العمل الذي أدار شؤون المدينة".في السياسة، شدد الحواط على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يملك مواصفات الرئيس القوي ويمارس دوراً محورياً في قيادة لبنان وانقاذه"، ودعا إلى "تطبيق الطائف حرفياً ونزع كل الاسلحة غير الشرعية"، معتبرا ان "تمسّك البعض بالواقع السائد من شأنه الدفع للمطالبة بتغيير التركيبة التي يقوم عليها لبنان".كما شدد على "ضرورة اعتماد الحياد الايجابي لأن إقحامنا عنوة في الحرب في الجنوب لا يمكن وضع حد له الا عن طريق تطبيق القرارات الدولية لا سيما ال 1701 و1559"، مؤكدا أن "لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي".وتحدث عن "فرادة لبنان وتميّزه في المنطقة"، ورأى ان "مشروع محور الممانعة لا يشبهنا ولا يشبه ثقافتنا، والمعركة السياسية التي نخوضها هي للحفاظ على هوية لبنان الحضارية".وبعد ذلك ، انتقل الجميع إلى جولة في أرجاء مدينة جبيل، اطلعت خلالها السفيرة الاميركية على معالم المدينة والنشاطات القائمة فيها.