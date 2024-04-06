Advertisement

لبنان

الحواط استقبل السفيرة الأميركية: لضرورة اعتماد الحياد الإيجابي

Lebanon 24
06-04-2024 | 10:30
A-
A+
Doc-P-1184009-638480216074351371.png
Doc-P-1184009-638480216074351371.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 استقبل النائب زياد الحواط، في مكتبه في جبيل، السفيرة الأميركية ليزا جونسون وتم التداول في الأوضاع العامة.

وأكد الحواط أن "مدينة جبيل هي مثال للتنوع الحضاري والعيش المشترك، وعلى الرغم من كل الظروف الصعبة التي يشهدها لبنان فهي تتحضر لإطلاق موسمها السياحي مع بداية موسم الصيف".
Advertisement

ولفت إلى أن جبيل "يمكنها أن تكون مثالاً يحتذى به لتطبيق اللامركزية الموسعة، فالنهضة السياسية والاقتصادية التي شهدتها كانت نتيجة عدم حصرية القرار والتكامل والتجانس بين فريق العمل الذي أدار شؤون المدينة".

في السياسة، شدد الحواط على "ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية يملك مواصفات الرئيس القوي ويمارس دوراً محورياً في قيادة لبنان وانقاذه"، ودعا إلى "تطبيق الطائف حرفياً ونزع كل الاسلحة غير الشرعية"، معتبرا ان "تمسّك البعض بالواقع السائد من شأنه الدفع للمطالبة بتغيير التركيبة التي يقوم عليها لبنان".

كما شدد على "ضرورة اعتماد الحياد الايجابي لأن إقحامنا عنوة في الحرب في الجنوب لا يمكن وضع حد له الا عن طريق تطبيق القرارات الدولية لا سيما ال 1701 و1559"، مؤكدا أن "لبنان لم يعد يحتمل المزيد من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي".

وتحدث عن "فرادة لبنان وتميّزه في المنطقة"، ورأى ان "مشروع محور الممانعة لا يشبهنا ولا يشبه ثقافتنا، والمعركة السياسية التي نخوضها هي للحفاظ على هوية لبنان الحضارية".

وبعد ذلك ، انتقل الجميع إلى جولة في أرجاء مدينة جبيل، اطلعت خلالها السفيرة الاميركية على معالم المدينة والنشاطات القائمة فيها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:57 | 2024-04-06
14:35 | 2024-04-06
14:14 | 2024-04-06
14:00 | 2024-04-06
13:53 | 2024-04-06
13:49 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24