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لبنان

بعد حادثة مستشفى دار الشفاء.. نداءٌ من نقابة أصحاب المستشفيات

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:41
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دانت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان، في بيان، "حادثة الاعتداء التي وقعت داخل مستشفى دار الشفاء في منطقة أبي سمراء في طرابلس، من قبل ذوي إحدى المتوفيات، جراء أزمة قلبية حادّة، حيث جرى التعرّض للطاقم الطبي والتمريضي بالضرب،  فضلاَ عن تحطيم غرفة الطوارىء".
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وتمنّت النقابة "الشفاء العاجل  للمصابين العاملين داخل المستشفى"، مؤكدة أن "تكرارها في أكثر من مستشفى ومنطقة مرتبط  بتساهل المسؤولين المعنيين وبعدم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة الكفيلة بردع المرتكبين".

وطالبت السلطات المختصة بـ"التدخل وتأمين الحماية للعاملين داخل المستشفيات وبإنزال العقوبات الصارمة بحق المعتدين بما يسمح للمستشفى الإستمرار بخدماته والحفاظ على سلامة المرضى" .
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