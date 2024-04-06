أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، إستهداف منظومة التشويش على المسيرات في موقع العاصي الإسرائيلي.

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وذكر الحزب أن العملية حصلت عند الساعة 4.10 من بعد ظهر اليوم، وذلك بواسطة مُسيرة هجومية إنقضاضية.