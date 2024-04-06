جعجع: لن نسمح بفرض رئيس للجمهورية علينا و "عَ بعبدا ما بيفوتوا"

شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على وجوب العمل وتكثيف الجهود لإبعاد لبنان عن خطر الأحداث المتفجرة في المنطقة، وإيصال البلد إلى برّ الأمان.

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وفي كلمةٍ لهُ خلال إحتفال بذكرى شهداء زحلة، اليوم السبت، اعتبر جعجع أن هناك مجموعة في لبنان تحاول مصادرة قرار جميع اللبنانيين رغماً عنهم، وقال: "رغم ذلك، فإنه علينا الإستمرار في النضال كي يعود قرار اللبنانيين للبنانيين من خلال دولتهم الشرعية".



وأضاف: "هذه المرّة نعمل من أجل إيصال لبنان إلى شاطئ أمان نهائي، آمن بالفعل، لا تهدده الأمواج مهما كانت عاتية، ونستطيع وأولادنا العيش في كنفه براحة واطمئنان، بعد نضال طويل استمر قروناً وقروناً ليجعلنا نستحقه".