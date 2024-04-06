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لبنان

جعجع: لن نسمح بفرض رئيس للجمهورية علينا و "عَ بعبدا ما بيفوتوا"

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:55
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شدّد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على وجوب العمل وتكثيف الجهود لإبعاد لبنان عن خطر الأحداث المتفجرة في المنطقة، وإيصال البلد إلى برّ الأمان.
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وفي كلمةٍ لهُ خلال إحتفال بذكرى شهداء زحلة، اليوم السبت، اعتبر جعجع أن هناك مجموعة في لبنان تحاول مصادرة قرار جميع اللبنانيين رغماً عنهم، وقال: "رغم ذلك، فإنه علينا الإستمرار في النضال كي يعود قرار اللبنانيين للبنانيين من خلال دولتهم الشرعية".

وأضاف: "هذه المرّة نعمل من أجل إيصال لبنان إلى شاطئ أمان نهائي، آمن بالفعل، لا تهدده الأمواج مهما كانت عاتية، ونستطيع وأولادنا العيش في كنفه براحة واطمئنان، بعد نضال طويل استمر قروناً وقروناً ليجعلنا نستحقه".

وأكد جعجع ضرورة تطبيق القرار الدولي 1701 ونشر الجيش عند الحدود الجنوبية، معتبراً أن هذا الأمر يساهم في إنقاذ أهالي الجنوب من العذابات والدمار، وأضاف: "شهداؤنا يرون كيف لم ولن نسمح لهم أن يفرضوا علينا مرشّحهم لرئاسة الجمهورية، ونقول لهم هذه السنة كما الماضية ونؤكد من جديد: متل ما إنّو ع زحلة ما بيفوتوا، هيك كمان، ع بعبدا ما بيفوتوا".
 
 
 

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