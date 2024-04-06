توقيف 17 مواطناً في مناطق مختلفة.. وبيان للجيش يكشف السبب

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

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"ضمن إطار الملاحقات والتدابير الأمنية، التي تقوم بها الوحدات العسكرية ومديرية المخابرات في مختلف المناطق بتاريخ 5 / 4 / 2024، في منطقة وسط بيروت عملت دورية من مديرية المخابرات على فض إشكال بين عدد من المواطنين تخلله إطلاق نار من مسدس حربي في الهواء، أوقفت 3 مواطنين لتورطهم في الإشكال وحيازتهم أدوات حادة.كما أوقفت وحدتان من الجيش 14 مواطنًا في منطقة البقاع، وفقًا لما يلي:توقيف 11 مواطنًا في منطقة الجرميشة - سهل الفرزل كونهم مطلوبين لحيازتهم أسلحة حربية وإطلاقهم النار. ضبطت في حوزتهم أسلحة حربية وأعتدة عسكرية بالإضافة إلى كمية من الذخائر.توقيف 3 مواطنين في منطقة قب الياس إثر إشكال تخلله إطلاق نار وإصابات بين المدنيين، وضبط في حوزتهم مسدس حربي. وقد سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".