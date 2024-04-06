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لبنان

قبل الإفطار بوقت قليل.. عملية لـ"حزب الله" بـ"صاروخ بركان"!

Lebanon 24
06-04-2024 | 12:20
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أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف نقطة الجرداح الإسرائيليّة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.
وقال الحزب إن العملية حصلت عند الساعة 6.15 مساءً، وقد استُخدم خلال صاروخٌ من نوع "بركان".
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