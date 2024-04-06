أعلن "حزب الله"، مساء اليوم السبت، استهداف نقطة الجرداح الإسرائيليّة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.



Advertisement وقال الحزب إن العملية حصلت عند الساعة 6.15 مساءً، وقد استُخدم خلال صاروخٌ من نوع "بركان".