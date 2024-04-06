17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
18
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الشامي: لا خلاص للبنان من الأزمة إلا بالإصلاح
Lebanon 24
06-04-2024
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي البيان التالي:
"في الذكرى الثانية للاتفاق على صعيد الموظفين مع صندوق النقد الدولي على برنامج إصلاح اقتصادي ومالي في السابع من نيسان من العام 2022 كان قد وافق عليه الرؤساء الثلاثة في ذلك الوقت وأُقر بعد ذلك بقليل في مجلس الوزراء، لم نتمكن بعد من الوصول إلى اتفاق نهائي مع الصندوق ولا يبدو أن هكذا اتفاق هو قريب المنال لأننا لم نقم إلا بإنجاز الجزء اليسير من الإجراءات التي تخول لبنان الحصول على مساعدات مالية من صندوق النقد الدولي ومن مؤسسات دولية أخرى ومن الدول المالحة".
Advertisement
وأضاف: "إنه لشيء مؤسف انه بعد حوالى خمس سنوات على اندلاع الأزمة الاقتصادية وفي بلد يتمتع بإمكانات بشرية كبيرة أن نبقى دون حلول لوضع لبنان على سكة التعافي ولمساعدة معظم اللبنانيين على الخروج من معاناتهم وآلامهم. ولكن إسأل عن السياسة، و اسأل عن المصالح المتضاربة و المصالح المتشابكة لتجد الجواب".
وتابع: "لقد بدأ اهتمام العالم بلبنان ينفذ بعد أن عزف معظم المسؤولين اللبنانيين بجميع مكوناتهم وانتماءاتهم عن اتخاذ القرارات الجريئة والصعبة لمعالجة أزمة بهذا الحجم. وفي هذه المناسبة أعود وأؤكد أنه لا خلاص للبنان من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إلا بالإصلاح وأن على جميع صانعي السياسات أن يقفوا أمام مسؤولياتهم وأمام التاريخ لإنقاذ لبنان من محنته. فإذا كانت السياسة تفرِّق فيجب على الاقتصاد أن يُوحّد".
وختم: "إن السير بخطة الظل ستفاقم الأزمة لأنها ستُكمل تذويب المزيد من الودائع وتُبقي على غياب الخدمات العامة وتهالك البنى التحتية واستمرار هجرة الشباب الكفؤ وزيادة نسبة الفقر. كما أن المراهنة على أن اللبنانيين سيتأقلمون مع الواقع الجديد تشكل بحد ذاتها جرم بحق الوطن. نعم لبنان لن ينتهي ولبنان سيبقى ولكن السؤال هو أي لبنان نريد".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
Lebanon 24
"الشتوية راجعة".. منخفض جوي سيضرب لبنان وهكذا سيكون طقس عيد الفطر
02:15 | 2024-04-06
06/04/2024 02:15:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
"وين جوزها احترموا الشهر الفضيل".. رقص ماغي بو غصن وزميلها يُثير غضب الجمهور (فيديو)
02:08 | 2024-04-06
06/04/2024 02:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
Lebanon 24
نصيحة للبنانيين.. اشتروا الذهب!
01:45 | 2024-04-06
06/04/2024 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت متزوجة من سعودي.. فنانة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بنحافتها الزائدة (فيديو)
Lebanon 24
كانت متزوجة من سعودي.. فنانة لبنانية شهيرة تُفاجئ الجمهور بنحافتها الزائدة (فيديو)
04:00 | 2024-04-06
06/04/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولارات من الخارج
Lebanon 24
دولارات من الخارج
18:00 | 2024-04-05
05/04/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:57 | 2024-04-06
عاجل من الجنوب.. "حزب الله" يُسقط طائرة إسرائيلية
14:35 | 2024-04-06
بعدما أصيبت بجروح جرّاء غارة.. عليا إبنة يارين الجنوبية باتت شهيدة (صورة)
14:14 | 2024-04-06
في لبنان.. "عيدية" 100 دولار لهؤلاء!
14:00 | 2024-04-06
آخر مفاجأة إسرائيلية عن "حزب الله".. هل أُلغيت الحرب؟
13:53 | 2024-04-06
كلامٌ من وزير التربية يخصّ "البروفيه".. إقرأوا ما أعلنه
13:49 | 2024-04-06
قصف عنيف في الجنوب.. غارة على العديسة وسقوط إصابات
فيديو
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
Lebanon 24
تغريدة بفيديو تثبت.. خبير الزلازل الهولندي يُثير الجدل مُجددا: حذّرتكم مما حدث في تايوان!
00:34 | 2024-04-03
06/04/2024 22:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
مايكروسوفت تدخل عالم أجهزة الألعاب المحمولة.. إليكم التفاصيل (فيديو)
04:00 | 2024-03-30
06/04/2024 22:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
Lebanon 24
نجمة "ستيليتو" اللبنانية تُثير الجدل.. هذا ما قالته عن القُبلات والمشاهد الجريئة (فيديو)
03:44 | 2024-03-27
06/04/2024 22:18:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24