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لبنان

قصف عنيف في الجنوب.. غارة على العديسة وسقوط إصابات

Lebanon 24
06-04-2024 | 13:49
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عاد التوتر ليُخيم على أجواء جنوب لبنان، مساء اليوم السبت، حيث نفذ العدو الإسرائيلي سلسلة من الهجمات الجديدة على عددٍ من القرى والبلدات الحدوديّة.
 
وذكرت المعلومات أن جيش العدو نفذ غارة جوية بالصواريخ استهدفت بلدة العديسة الحدودية، ما أدى إلى سقوط عدد من الإصابات.
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كذلك، أفيد عن إستهداف العدو الإسرائيلي بلدة الطيبة - طريق دير سريان، وذلك بواسطة غارة جويّة.
 
وقبل بعض الوقت، قصفت القوات الإسرائيلية بسلاح المدفعية أطراف بلدة زبقين،  كما هاجم أيضاً جبل العلام في محيط بلدة علما الشعب.
 
ومساء، أعلن "حزب الله"، استهداف نقطة الجرداح الإسرائيليّة المحاذية للحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلّة.
 
وقال الحزب إن العملية حصلت عند الساعة 6.15 مساءً، وقد استُخدم خلال صاروخٌ من نوع "بركان".
 
 
 
 
 
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