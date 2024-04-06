كلامٌ من وزير التربية يخصّ "البروفيه".. إقرأوا ما أعلنه

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وأثنى الحلبي على اللقاء الرمضاني الجامع، منوهاً بدور الرئيس بري الوطني والتربوي وحرصه الدائم على دعم قطاع التربية.واعتبر أنّ "هموم التربية كثيرة وهي بحاجة الى تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول المناسبة"، شاكراً للمكتب التربوي دعمه الدائم للوزارة بكافة مديرياتها.إلى ذلك، تحدث الحلبي عن "جرح الجنوب النازف وعن الاجرام الكبير الذي يطال كافة القطاعات"، وقال: "العملية التربوية تعطلت جزئيا في المناطق، وحاولت الوزارة التعويض من خلال مراكز الإستجابة والتعليم من بعد وتوزيع الحواسيب، كما ان هناك مبادرة لإرسال فرق للدعم النفسي للطلاب في الجنوب".وفي ما يتعلق بشهادة البروفيه، أشار الى انه "سوف يتم الاستعاضة عنها بإمتحان وطني موحد، والوزارة بإنتظار دراسة المركز التربوي المتعلقة بمستوى التحصيل في كافة المناطق".وفي الختام، تمنى الحلبي ان تنتهي الازمة سريعاً وان يستمر التعاون مع الجميع.