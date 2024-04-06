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لبنان

كلامٌ من وزير التربية يخصّ "البروفيه".. إقرأوا ما أعلنه

Lebanon 24
06-04-2024 | 13:53
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أقام المكتب التربوي المركزي لحركة "أمل" لقاء رمضانياً لفاعليات وزارة التربية والتعليم العالي، في حضور وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي،  النائبين أشرف بيضون ، قبلان قبلان، المدير العام للتربية عماد الاشقر، المدير العام للتعليم العالي الدكتور مازن الخطيب، رئيس الجامعة اللبنانية  بسام بدران، رئيسة المركز التربوي للبحوث الانماء هيام اسحق، الامينة العامة للمجلس الوطني للبحوث العلمية تمارا الزين، رؤساء المناطق التربوية في كل من  بيروت والجنوب والنبطية، وفد من موظفي الوزارة.
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وزير التربية

وأثنى الحلبي على اللقاء الرمضاني الجامع، منوهاً بدور الرئيس بري الوطني والتربوي وحرصه الدائم على دعم قطاع التربية. 

واعتبر أنّ "هموم التربية كثيرة وهي بحاجة الى تضافر جهود الجميع لإيجاد الحلول المناسبة"، شاكراً للمكتب التربوي دعمه الدائم للوزارة بكافة مديرياتها.  

إلى ذلك، تحدث الحلبي عن "جرح الجنوب النازف وعن الاجرام الكبير الذي يطال كافة القطاعات"، وقال: "العملية التربوية تعطلت جزئيا في المناطق، وحاولت الوزارة التعويض من خلال مراكز الإستجابة والتعليم من بعد وتوزيع الحواسيب، كما ان هناك مبادرة لإرسال فرق للدعم النفسي للطلاب في الجنوب". 

وفي ما يتعلق بشهادة البروفيه، أشار الى انه "سوف يتم الاستعاضة عنها بإمتحان وطني موحد، والوزارة بإنتظار دراسة المركز التربوي المتعلقة بمستوى التحصيل في كافة المناطق". 

وفي الختام، تمنى الحلبي ان تنتهي الازمة سريعاً وان يستمر التعاون مع الجميع.
 
 
 
 
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