في لبنان.. "عيدية" 100 دولار لهؤلاء!

عُلِم أنّ "حزب الله" سيرفع تقديماته للنازحين الجنوبيين في مختلف المناطق وذلك من خلال إضافة مبلغ 100 دولار كـ"عيدية" بمناسبة عيد الفطر وشهر رمضان.

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