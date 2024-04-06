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لبنان

في لبنان.. "عيدية" 100 دولار لهؤلاء!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
06-04-2024 | 14:14
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عُلِم أنّ "حزب الله" سيرفع تقديماته للنازحين الجنوبيين في مختلف المناطق وذلك من خلال إضافة مبلغ 100 دولار كـ"عيدية" بمناسبة عيد الفطر وشهر رمضان.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ ذاك المبلغ سيُضاف إلى المبالغ التي يتم صرفها الحزب للنازحين لاسيما أولئك الذين يقطنون في المناطق الحدودية الأمامية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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