بعدما أصيبت بجروح جرّاء غارة.. عليا إبنة يارين الجنوبية باتت شهيدة (صورة)

استُشهدت المواطنة عليا عبد الكريم، اليوم السبت، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة يارين - جنوب لبنان، قبل أيام.

ومن المقرر إجراء مراسم دفن السيدة الراحلة يوم غدٍ الأحد في جبانة بلدتها يارين.