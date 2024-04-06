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لبنان

بعدما أصيبت بجروح جرّاء غارة.. عليا إبنة يارين الجنوبية باتت شهيدة (صورة)

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:35
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استُشهدت المواطنة عليا عبد الكريم، اليوم السبت، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة يارين - جنوب لبنان، قبل أيام.
 
ومن المقرر إجراء مراسم دفن السيدة الراحلة يوم غدٍ الأحد في جبانة بلدتها يارين. 
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