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لبنان
بعدما أصيبت بجروح جرّاء غارة.. عليا إبنة يارين الجنوبية باتت شهيدة (صورة)
Lebanon 24
06-04-2024
|
14:35
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استُشهدت المواطنة عليا عبد الكريم، اليوم السبت، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها جراء غارة إسرائيلية طالت بلدة يارين - جنوب لبنان، قبل أيام.
ومن المقرر إجراء مراسم دفن السيدة الراحلة يوم غدٍ الأحد في جبانة بلدتها يارين.
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