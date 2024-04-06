عاجل من الجنوب.. "حزب الله" يُسقط طائرة إسرائيلية

أعلن "حزب الله" في بيانٍ، مساء اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيرة مسلحة إسرائيلية من نوع "هرمز 450" فوق الأراضي اللبنانية.

ولفت الحزب إلى أن العملية حصلت عند الساعة 8.50 مساء.