الجيش الإسرائيلي يُقرّ بإسقاط "حزب الله" طائرة له.. في أي منطقة حصل ذلك؟

أثار خبر إسقاط "حزب الله" طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "هيرمز 450" تساؤلات عن مكان تنفيذ العملية، لاسيما أن الحزب لم يُعلن في بيانه بشأن الحادثة أي تفاصيل عن "مسرح الإسقاط الذي حصل".

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من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي حصول الحادثة، فأعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض جو.

"لبنان24" سأل مصادر "حزب الله" بشأن المنطقة التي أُسقطت فيها الطائرة المسيرة، فكان الجواب: "لم يتم الإعلان عن ذلك لضرورات عسكرية".

اللافت هو أنهُ قبل إعلان الحزب عن عملية إسقاط الطائرة، تحدثت معلومات عن إنطلاق صاروخٍ اعتراضيّ إسرائيلي فوق بلدة الطيبة.

الكلام عن هذا الصاروخ وتزامنه مع الإعلان عن إسقاط طائرة، يُرجّح أن يكون مسرح العملية هو منطقة الطيبة - دير سريان، والسيناريو الأقرب للتحقق هو أن الحزب أطلق صاروخين باتجاه الطائرة، الأول تمّ اعتراضه من قبل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، فيما الصاروخ الثاني استطاع ضرب الطائرة وإسقاطها.

الأمرُ هذا كان حصل سابقاً في أجواء منطقة إقليم التفاح - جنوب لبنان، فإسرائيل اعترفت حينها بإسقاط طائرة بواسطة صاروخ أطلقه "حزب الله" وذلك بعدما تمكنت من إعتراض قذيفة أولى أطلقها باتجاه الطائرة نفسها.



