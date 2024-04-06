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لبنان

مستشفى دار الشفاء - طرابلس: نستنكر الاعتداء على طاقمنا التمريضي والاداري

Lebanon 24
06-04-2024 | 15:55
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أصدر مستشفى دار الشفاء - طرابلس، بياناً، اليوم السبت، أوضح فيه ملابسات الحادثة التي شهدها والمتمثلة بإعتداء مواطنين على الطاقم التمريضي والإداري إثر حالة وفاة. 
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وجاء في البيان: "حضرت الى طوارئ المستشفى ظهر اليوم المريضة ه.ي اثر تعرضها لازمة قلبية حادة، وفي الحال اتخذ الفريق الطبي والتمريضي كامل الاجراءات الطبية اللازمة، الا انها ما لبثت ان فارقت الحياة نتيجة حدة الازمة القلبية التي تعرضت لها. اثر ذلك عمد  البعض من افراد العائلة المرافقين الى تحطيم احدى غرف قسم الطوارئ والاعتداء بالضرب على الطاقم التمريضي والاداري مما ادى الى 3 اصابات بينهم".

وتابع: "ان ادارة المستشفى اذ تتقدم بالتعازي من اهل الفقيدة، تستنكر هذا التصرف المشين تجاه الفريق الطبي والتمريضي الذي يتفانى في خدمة المرضى، وتؤكد انها ستتابع الامر قانونيا لجهة الادعاء ضد كل من يظهره التحقيق مشاركا في الاعتداء مع نفيها القاطع لما يتم تداوله من ان اسباب الاشكال مالية".

وختم: "كذلك، تتقدم ادارة المستشفى بالشكر لكل من اتصل متضامنا وعلى رأسهم نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة المهندس سليمان هارون وعدد من مدراء المستشفيات،متمنية الشفاء العاجل للمصابين المعتدى عليهم".
 
 
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