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لبنان

منشور من غادة عون عن "رئيسة البيرو".. هكذا علقت على مسألة "توقيفها"!

Lebanon 24
06-04-2024 | 16:11
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علّقت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على توقيف رئيسة البيرو دينا بولوارتي، وقالت: "وين بعدن.. عم يستجوبوها على ساعات وكم الف دولار ما بيحرزوا، نحن عنا بالملايين والمليارات".

الجدير ذكره أن الشرطة البروفية كانت دهمت منزل بولوارتي ومكتبها الرئاسي في 30 آذار الماضي، بحثاً عن مجموعة الساعات التي يعتقد انها تضم 3 "روليكس" على الاقل.
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ويسعى النائب العام للاستحصال على تفسيرات لاقتناء بولوارتي سوار كارتييه بقيمة 56 الف دولار ومجوهرات اخرى تقدر قيمتها باكثر من 500 الف دولار وودائع مصرفية بنحو 250 الف دولار، تعود للفترة التي تولت فيها وزارة في العامين 2021 و 2022.
 
 
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