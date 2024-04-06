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لبنان

خضر: هناك حاجة أمنية لحاجز الجيش في حربتا الذي ساهم بتوقيف مطلوبين

Lebanon 24
06-04-2024 | 16:23
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اعتبر محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر أنّ "هناك حاجة أمنية لحاجز حربتا"، وأضاف: "لقد ساهم هذا الحاجز بالحد من عمليات التهريب نظراً لموقعه ولصرامة الجيش، كما ساهم أيضا بتوقيف عدد من المطلوبين والحد من حركة البعض الآخر".
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وفي حديثٍ إعلامي، قال خضر: "نحن على تواصل دائم مع الجيش الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه، ويتم وضعنا في أجواء إجراءاته وإنجازاته على هذا الصعيد خلال اجتماعات مجلس الأمن الفرعي".
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