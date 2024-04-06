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لبنان

هذا المساء.. كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية؟

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:00
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سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89500 ليرة لبنانية.
 
يُشار إلى أن السعر نفسه ما زال ثابتاً خلال الأسابيع الأخيرة.
 
 
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