هذا المساء.. كم بلغ سعر الدولار في السوق الموازية؟

سجل الدولار في السوق الموازية، مساء اليوم السبت، تسعيرة تراوحت بين 89300 و 89500 ليرة لبنانية.

يُشار إلى أن السعر نفسه ما زال ثابتاً خلال الأسابيع الأخيرة.