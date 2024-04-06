باسيل يؤكد "التباعد" القائم مع "حزب الله".. وجعجع: "عَ بعبدا ما بفوتوا"

الموقف اللافت، وغير المفاجىء، والذي يأتي في مسار تصاعدي اعتمده منذ مدة، كان لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي قال أول من أمس، أن المقاومة هي واحدة من عناصر قوة لبنان اضافة الى الجيش والشعب والشراكة ومتى استطعنا المحافظة على كل هذه العناصر عندها فقط نستطيع المواجهة"، معتبراً أننا "لا نستطيع أن نواجه اسرائيل في حال كنا منقسمين ومشتتين حول مفاهيم اساسية"، واضاف: "لا اعرف كيف سنفوز على اسرائيل والدولة اللبنانية في انهيار والوضع الاقتصادي سيء ومؤسساتنا متحللة ووحدتنا الوطنية مهددة وشراكتنا على المحك "، لافتا الى أن "من يعتبر انه يستطيع ان يتحكم بالمواطنين وبنفس الوقت يريد الفوز على اسرائيل فهو واهم".
في المقابل، قال رئيس "حزب القوات اللبنانية " سمير جعجع إن أحداً لا يستطيع أن يفرض علينا مرشحاً لرئاسة الجمهورية. وقال جعجع: "متل ما إنّو ع زحلة ما بيفوتوا، هيك كمان، ع بعبدا ما بيفوتوا".
ولفت جعجع الى ضرورة الضغط على الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني على الحدود، ووجوب تعزيز الجهود لتخطي ظروفنا الاقتصادية الصعبة، ولو "الله بالينا" بمسؤولين سياسيين لا إيمان ولا دين لهم.