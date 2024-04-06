باسيل يؤكد "التباعد" القائم مع "حزب الله".. وجعجع: "عَ بعبدا ما بفوتوا"

الموقف اللافت، وغير المفاجىء، والذي يأتي في مسار تصاعدي اعتمده منذ مدة، كان لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل الذي قال أول من أمس، أن المقاومة هي واحدة من عناصر قوة لبنان اضافة الى الجيش والشعب والشراكة ومتى استطعنا المحافظة على كل هذه العناصر عندها فقط نستطيع المواجهة"، معتبراً أننا "لا نستطيع أن نواجه اسرائيل في حال كنا منقسمين ومشتتين حول مفاهيم اساسية"، واضاف: "لا اعرف كيف سنفوز على اسرائيل والدولة اللبنانية في انهيار والوضع الاقتصادي سيء ومؤسساتنا متحللة ووحدتنا الوطنية مهددة وشراكتنا على المحك "، لافتا الى أن "من يعتبر انه يستطيع ان يتحكم بالمواطنين وبنفس الوقت يريد الفوز على اسرائيل فهو واهم".

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