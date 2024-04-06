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لبنان

الزراعة تنشر تفاصيل الاعتداء الاسرائيلي بالفوسفور على لبنان

Lebanon 24
06-04-2024 | 23:37
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نشرت وزارة الزراعة إحصاءات حول الإعتداءات الاسرائيلية بالفوسفور الابيض المحرم دولياً على الأراضي اللبنانية والتي أدّت إلى نشوب حرائق، منذ 8 تشرين الأول 2023 حتى 3 نيسان 2024، مشيرة إلى أنّ نشوب 707 حرائق ناتجة عن الإستهداف بالفوسفور، ونشوب 96 حريقاً يوم 26 تشرين الاول 2023. كما تم إستهداف 55 بلدة.
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وبلغت مساحة الاراضي المحروقة بالكامل أكثر من 2150 دنماً، ووصلت مساحة الاراضي المتضررة بين حرجية وزراعية الى 6000 دنم، وتم إستهداف أكثر من 55 ألف شجرة زيتون معمّرة.
 
أما نوع الاشجار المستهدفة فهي الزيتون والصنوبر والسنديان، وتحديداً في البلدات الحدودية، وتم استهداف 55% من المناطق الحرجية من سنديان وملول وغار، و35% من الأشجار الزراعية والحمضيات، و10% من الأعشاب. من جهة أخرى، نفق 340 ألف طير دجاج، و970 رأساً من الماشية، وتضررت 91 خيمة زراعية، كما تضرر 310 قفار نحل بشكل كلي، وتضرر 3000 قفير نحل بشكل جزئي نتيجة إطالة الحرب والنزوح، ودمرت مساحة 600 متر مربع من مستودع أعلاف بشكل كلي، واستهدفت 8 مزارع. (نداء الوطن)
 
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