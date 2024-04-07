آخر خبر عن قصف البقاع ليلاً.. إليكم ما أعلنه الجيش الإسرائيليّ

أعلن المُتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أن القوات الإسرائيلية نفذت ليلاً غارات في عمق لبنان وتحديداً ضد منطقة بعلبك.

وأشار أدرعي إلى أن الإستهداف طال مُجمعاً عسكرياً و3 بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجويّ الخاصة بـ"حزب الله"، وذلك رداً على إسقاط طائرة مُسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعملُ في الأجواء اللبنانية، أمس السبت.

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تفاصيل الضربة

وكان العدو الإسرائيليّ شنّ عند الساعة الـ1.16 دقيقة ليل السبت - الأحد، غارتين على السلسلة الشرقية للبنان، استهدفت الأولى منطقة الشعرة بين جنتا والأراضي السورية في منطقة جبلية، فيما استهدفت الغارة الثانية مستودعاً في منطقة السفري شرقي الطريق الدولية.

وعلى الفور، تحركت فرق الدفاع المدني وسيارات الإسعاف باتجاه المراكز المستهدفة، وقد أعقب الغارتين تحليقٌ لطائرات مُسيّرة في أجواء المكانين المُستهدفين في السفري والشعرة.