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لبنان
إسقاط المسيّرة المتطورة.. تصعيد جديد من "حزب الله"
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
07-04-2024
|
01:30
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من الواضح أن "حزب الله" ومنذ بداية الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة وانخراطه في المعركة لدعم المقاومة الفلسطينية يقنن استخدامه لسلاح الدفاع الجوي منعاً لانكشافه قبل الحرب الشاملة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ إسقاط "حزب الله" أمس لطائرة "هرمز 900" المتطورة والتي تقوم بمهام استطلاعية فوق لبنان، دليل على أن مرحلة تصعيد جدية قد بدأت بالتوازي مع انتظار الرد الايراني ودليل على مستوى الاستعداد الموجود لدى الحزب.
وترى المصادر أن توقيت استهداف هذه الطائرة وإسقاطها يوحي بأنّ الحزب يريد ارسال تحذير لتل أبيب وإعطائها مؤشرات عن مدى استعداده لأي تطور قد يحصل او اي "تهور اسرائيلي" بعد الرد الايراني.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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