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لبنان

ملف السجناء اللبنانيين لم يقفل

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
07-04-2024 | 02:15
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بالرغم من تراجع الوهج الاعلامي للزيارة التي قام بها رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا الى الامارات العربية المتحدة الا ان قضية السجناء اللبنانيين فيها لم يتم يوضعها على الرف.
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وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار الاماراتي واضح وهو اطلاق السجناء، وهذا الامر لم يتغير وان كانت حصلت تعديلات على موعده لاسباب عديدة مرتبطة بالشكل أولاً وببعض التفاصيل ثانياً.

وتقول المصادر إن اطلاق سراح السجناء سيتم بناء على المساعي السياسية التي حصلت من قبل السوريين اولا وبالتنسيق بين صفا وابو ظبي، وموعد اطلاق هؤلاء لن يطول، من دون تحديد التاريخ او ما اذا كان اطلاقهم سيحصل دفعة واحدة.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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