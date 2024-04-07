أين الـ100 ألف ليرة؟

لا يزال المواطنون يلاحظون فقدان ورقة الـ100 ألف ليرة من آلات سحب الأموال في المصارف، علماً أن مصرف لبنان عمد إلى طباعة ورقة جديدة من هذه الفئة، قبل فترة قصيرة لكنها ما زالت غير متوافرة بشكلٍ كافٍ.

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ويقول العديد من المواطنين أنه بدلاً من الـ100 ألف ليرة يحصلون في الكثير من الأوقات على ورقة الـ50 ألف ليرة، الأمر الذي يدفع المواطنين للتنقل بين أكثر من صراف آلي للحصول على ورقة الـ100 ألف ليرة، باعتبار أن سحب "الخمسينات" يحتاج إلى محفظة كبيرة لتوضيبها.